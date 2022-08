News

Sony: Horror-Thriller "The Invitation" bald auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet" voraussichtlich im Dezember auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) läuft seit dem 25.08. in den deutschen Kinos und wird laut ersten Handelsinfomationen voraussichtlich ab dem 18.12.2022 auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Informationen zu einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung liegen noch nicht vor.

