Amazon "Prime Exklusive Angebote" im Oktober - der zweite "Prime Day" in diesem Jahr

Amazon kündigt "Prime Exklusive Angebote" für den Oktober an, ein zweitägiges globales Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder. Die Aktion ist quasi der zweite Amazon Prime Day in diesem Jahr. Sie beginnt am 11. Oktober um 00:00 Uhr morgens und läuft bis zum 12. Oktober um 23:59 Uhr.

‘Prime Exklusive Angebote’ ermöglicht Prime-Mitgliedern einen frühzeitigen Zugang zu tausenden exklusiven Deals von Top-Marken. Das Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien – darunter Elektronik, Spielzeug, Beauty, Fashion und Haushalt.

Amazon bietet das Amazon Prime-Abo für 30 Tage lang gratis an, um an der Aktion teilzunehmen.

Bereits vorab sind verschiedene Angebote geplant. Dazu zählen unter anderem Deals auf Prime Video: Vom 7. bis zum 9. Oktober können Prime-Mitglieder in Deutschland bis zu 80 % bei Filmen sparen.

Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten den Service vier Monate kostenlos. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service ebenfalls für drei Monate gratis testen. Das Angebot gilt ab dem 26. September und endet am 12. Oktober.

Bereits jetzt sind auch wieder zahlreiche Fire TV und Echo-Geräte im Angebot:

Fire TV

Echo

