Sony bietet drei neue Bluetooth-Lautsprecher an

Unter dem Motto "LIVE LIFE LOUD" erweitert Sony die kabellosen Lautsprecher der X-Serie um drei neue Modelle.

Der SRS-XG3000 soll durch besonders kräftigen Sound und mehrfarbige Beleuchtung jede Party problemlos unterhalten und ist dank ausziehbarem Griff leicht zu transportieren.

Die Kompaktlautsprecher SRS-XE300 und SRS-XE200 profitieren laut Hersteller vom Line-Shape-Diffusor und bilden einen sehr raumfüllenden Sound ab. Besonders bei vertikaler Aufstellung kommen die Vorteile zur Geltung und ermöglichen gleichmäßig guten Sound über eine größere Fläche.

Alle Neuheiten sind mit X-Balanced Lautsprechern ausgestattet und gemäß Schutzklasse IP67 gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Der XG300 ermöglicht 25 Stunden Musikwiedergabe, der XE300 24 Stunden und der XE200 16 Stunden. Die Schnellladefunktion ermöglicht 10 Minuten Aufladen für 70 Minuten Hörgenuss. XE300 und XE200 bieten das Ambient Noise Sensing.

Eine Mikrofonerkennungstechnologie von Sony, die Umgebungsgeräusche analysiert und hilft, den Akku zu schonen, wenn die Lautsprecher im Freien verwendet werden. Dank Echo-Unterdrückung soll bei Telefonaten auch stets hohe Sprachverständlichkeit gewährleistet sein. Zwei Gesprächspartner können gleichzeitig sprechen, ohne dass einer abgeschnitten wird.

Dank Party Connect lassen sich über Bluetooth bis zu 100 kompatible Lautsprecher verbinden. Mit Stereo Pairing werden zwei Lautsprecher für Stereosound kabellos gekoppelt.

In inneren Teilen der Modelle XE300 und XE200 wird ein speziell für Sony entwickelter, recycelter Kunststoff verwendet. Bei den Einzelverpackungen aus Recycling-Papier wurden bei allen Modellen nicht mehr als 5% Kunststoffmaterialien genutzt.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit:

SRS-XG300: ca. 299 Euro

SRS-XE300: ca. 199,99 Euro

SRS-XE200: ca. 149,99 Euro

Die drei Modelle sind ab Juli 2022 in den Farben Schwarz und Hellgrau verfügbar. Zusätzlich erscheint der XE300 auch in Hellblau und der XE200 in Hellblau und Orange.

