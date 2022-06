News

"The Boys - Staffel 3" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab ab sofort die dritte Staffel von "The Boys" in Ultra HD und HDR. Die ersten drei der acht neuen Episoden der Superhelden-Serie wurden direkt am Startwochenende veröffentlicht. Jeden Freitag folgt dann eine neue Episode bis zum Staffelfinale am 08.07.2022.

Auch die Folgen der ersten beiden Staffeln von "The Boys" sind weiterhin in Ultra HD und HDR bei Amazon abrufbar. Auf geeigneten Geräten ist die Serie auch mit HDR10+ zu sehen:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.