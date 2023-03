News

Sony: 4K-Filme mit Dolby Atmos für Bravia Core angekündigt

Sony will bei seinem Streaming-Dienst "Bravia Core" ab diesem Jahr auch 4K-Filme mit Dolby Atmos-Sound anbieten. Erste Filme mit Dolby Atmos-Sound sollen zum Verkaufsstart der neuen 2023er Sony-Fernseher voraussichtlich noch in diesem Quartal bei "Bravia Core" starten. Zum Angebot werden vor allem neuere Sony-Filme wie "Spider-Man: No Way Home", "Morbius" und "Uncharted" gehören. Auch neue Sony Kinofilme wie "Gran Turismo" und "The Equalizer 3" sollen später bei "Bravia Core" mit Dolby Atmos-Sound verfügbar sein.

"Bravia Core" unterstützt in der höchsten Qualitätsstufe mit seinem "Pure Stream" Bitraten von bis zu 80 Mbps. Voraussetzung dafür ist eine WLAN-Verbindung mit mindestens 115 Mbps da in den Sony-Fernsehern nur 100 Mbit LAN-Ports integriert sind.

Die "Bravia Core"-App ist auch bei den Sony-Fernsehern des Modelljahrs 2023 vorinstalliert und ermöglicht Käufern über Gutscheine den Abruf zahlreicher Sony-Filme. Seit dem letzten Jahr ist es in Deutschland aber auch möglich, bei Bravia Core Filme zu leihen oder zu kaufen.

Alle Details zu den neuen Sony-Fernsehern 2023 finden Sie in unserem Special:

