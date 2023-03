News

"Ebola Syndrome" erscheint uncut als Blu-ray Disc-Mediabook

Busch Media veröffentlicht "Ebola Syndrome" im Mai auf Blu-ray Disc. Der koreanische Horror-Film von Herman Yau aus dem Jahr 1996 erscheint in der Uncut-Fassung als Blu-ray Disc-Mediabook mit vier verschiedenen Cover-Varianten. Die limitierten Mediabooks kommen am 19.05.2023 in den Handel und enthalten als Bonus-Material eine Trailer-Show und ein 16-seitiges Booklet.

