Sky One HD jetzt inklusive Mediathek bei Vodafone

Sky erweitert die Zusammenarbeit mit Vodafone. Wer Vodafones GigaTV für den Fernsehempfang nutzt, findet zahlreiche Inhalte von Sky One HD nun auch in der Mediathek. Mehr als 1.000 Titel will Vodafone seinen Kunden dort künftig auf Abruf anbieten.

Voraussetzung für den Zugriff auf die Sky One Mediathek ist das PayTV-Paket Vodafone Premium, in dem Sky One HD bereits seit Januar für alle Vodafone-Kunden verfügbar ist.

Zum Start enthält die Mediathek bereits Serien wie ‚La Brea‘, ‚Hawaii Five O‘ oder ‚S.W.A.T.‘ sowie Sky Originals wie ‚A Discovery of Witches‘ oder ‚Der Pass‘. Auch Unterhaltungsformate wie ‚Diese Ochsenknechts‘, ‚Harry Potter 20th Anniversary‘ oder ‚Master Chef Celebrity‘ sind bereits auf Abruf verfügbar. Das Angebot in der Mediathek soll kontinuierlich um neue Titel aufgestockt werden.

