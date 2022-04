News

"John Williams: Violinkonzert Nr.2" mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc

Die Deutsche Grammophon veröffentlicht weitere Musikaufnahmen mit Kompositionen von John Williams mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc.

Am 19.08.2022 erscheint das für Anne-Sophie Mutter komponierte "Violinkonzert Nr. 2" auf Blu-ray Disc. Die CD und LP werden bereits am 03.06. veröffentlicht.

Die Blu-Disc zeigt die Weltpremiere des Violin-Konzertes sowie "Across The Stars” als Zugabe.

Dabei handelt es sich um Aufnahmen aus dem Jahr 2021 mit dem Boston Symphony Orchestra und Anne-Sophie Mutter an der Violine. Die Aufzeichnung erfolgte auf dem Tanglewood Music Festival.

Die Blu-ray Disc enthält neben dem Violinkonzert noch weitere Filmmusiken u.a. aus "Star Wars" und "Indiana Jones", die von John Williams neu für Anne-Sophie Mutter arrangiert wurden.

Zusätzlich enthält die Blu-ray Disc ein 25-minütiges Interview von Anne-Sophie Mutter und John Williams.

bereits erhältlich:

Tracklist

John Williams - Concerto for Violin and Orchestra No. 2 for Anne-Sophie Mutter

I. Prologue

II. Rounds

III. Dactyls

IV. Epilogue

Selected Film Themes - New Arrangements for Anne-Sophie Mutter

5. Theme from The Long Goodbye: Der Tod kennt keine Wiederkehr

6. Han Solo and The Princess from Star Wars: The Empire Strikes Back (Star Wars: Das Imperium schlägt zurück)

7. Marion’s Theme from Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark )Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes)

