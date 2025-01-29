News

Sky Deutschland präsentiert neue trendSports App für noch mehr Live-Sport

Sky Deutschland präsentiert die neue "trendSports" App für noch mehr Live-Sport jetzt auch via Kabel und Sky Stream. Sämtliche Inhalte von trendSports konnten bislang nur von Satelliten-Kunden (linear) empfangen werden, ab jetzt werden sämtliche Inhalte auch via Kabel und Sky Stream zugänglich. Die trendSports App ist für Sky Stream und Sky Q ab sofort erhältlich!

trendSports bietet exklusive Wettbewerbe und Ligen aus dem gesamten internationalen Raum. Insgesamt sechs Kanäle bieten Einblicke in Sportarten, die es laut Sky sonst nirgendwo zu erleben gibt. Auf den Kanälen Sportdigital1+, EDGE, SPORTDIGITAL FUSSBALL, ClipMyHorse.TV, eSportsONE und WAIDWERK gibt es über 4.000 Stunden Live-Sport im Jahr, dazu aktuelle News, Magazine und Dokumentationen.

Inhaltsbeispiele:

Motorsport hautnah mit der NASCAR Cup Series und Daytona 500

Internationale Fussballklassiker, z.B. mit Ajax vs. Feyenoord oder Sporting Lissabon vs Porto

Pferdesport mit den größten Preisen der Reitsportwelt und exklusiven Einblicken

Maximaler Körpereinsatz bei der NRL Rugby-Leage oder Spitzen-Eishockey

Die trendSports App bietet dabei denselben umfangreichen Sportmix wie das bereits über Satellit verfügbare Angebot.

trendSports kostet 5,99 Euro im monatlichen Abo. Sky Extra Kunden (mit einem Sky Q Receiver oder einer Sky Stream Box) können die trendSports App zwei Monate gratis testen. Bis zum 11.2.2025 besteht die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen trendSports Zugang zu registrieren und noch mehr Live-Sport zu genießen. Weitere Informationen befinden sich auf sky.de/extra.

