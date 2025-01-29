News

Vom Konzertflügel zum Regallautsprecher: Yamaha NS-800A und NS-600A

Bildquelle: Yamaha

In den letzten Wochen und Monaten stand bezüglich Yamaha in der Test-Redaktion von areadvd.de zumeist hochwertige Stereo-Elektronik im Fokus. Der erstklassige Analog-Verstärker A-S1200 oder die ebenso flexiblen wie exzellent klingenden Streaming-Verstärker, wie z.B. zuletzt der R-N1000A. Yamaha, auch bekannt für besonders hochwertigen Instrumentenbau bis hin zum luxuriösen Konzertflügel, hat allerdings auch passende Lautsprecher parat, die mit hoher akustischer Leistungsfähigkeit ideal mit der eigenen Elektronik harmonieren.

Perfekt zu den Streaming-Verstärkern passen die passiven Regallautsprecherkomponenten NS-800A und NS-600A, die mit raffinierter Konstruktion und erstaunlich hoher Materialqualität zum fairen Preis überzeugen können. Die formschönen Lautsprecher bieten mit einer Membran, die aus einer Mischung der Kunstfaser Zylon und Fichtenholz besteht, wie es auch bei den Resonanzböden der hauseigenen Konzertflügel zum Einsatz kommt, ein besonders Highlight. Das sogenannte "Harmonious Diaphragm" garantiert eine gleichmäßige Klangfarbe und Tonalität über das gesamte Frequenzspektrum und sorgt für eine besonders authentische und natürliche Abbildung von Instrumenten und Stimmen. Doch nicht nur ein Technologie-Transfer von den eigenen Konzertflügeln wurde vollzogen, auch das Design und insbesondere das tiefsitzende Pianolack-Finish erinnern an die beeindruckenden Tasteninstrumente von Yamaha.

Mit den patentierten R.S.-Kammern auf der Rückseite des Hochtöners gelingen feinste Nuancen und eine sehr räumliche, detaillierte und originalgetreue Kulisse. Fein ausgeklügelt ist aber auch der originale Twisted Flare Port auf der Rückseite, der die Ausbreitung der Luft zum Ende der Öffnung hin verändert und mittels spezieller Form Luftströmungsgeräusche drastisch reduziert. Eine klare, impulstreue Tieftonwiedergabe mit Kraft und Nachdruck ist so auch mit den kompakten Komponenten möglich.

Wir finden, dass sich definitiv ein genauer Blick auf die Yamaha Passivlautsprecher lohnt. Beide Modelle sind aufwändig konstruiert, für ihre Größe erstaunlich klangstark und stellen auch vom Design her eine echte Bereicherung des Marktes dar.

