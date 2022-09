News

"Seal"-Debütalbum erscheint als "Deluxe Edition" auf CD/LP und mit neuem Dolby Atmos-Mix

Warner Music veröffentlicht das "Seal"-Debütalbum aus dem Jahr 1992 in einer neuen "Deluxe Edition" auf CD und LP.

Das remasterte 4 CD/2 LP-Set erscheint am 04.11.2022 und enthält ein Hardcover-Buch mit seltenen Fotos und Linernotes des Musikjournalisten Jim Farbe und einer Radierung auf der letzten Platte.

Die Bonus-CDs enthalten u.a. frühe Mixe und Remixe sowie einen bisher unveröffentlichte Konzertmitschnitt.

Parallel erscheint auch ein neuer Dolby-Atmos-Mix des Albums, der vom ursprünglichen Produzenten Trevor Horn angefertigt wurde. Dieser wird aber nur bei Streaming-Diensten erhältlich sein und nicht z.B. auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

SEAL: DELUXE EDITION 4-CD/2-LP Tracklisting

Disc One: Original Remastered

“The Beginning”

“Deep Water”

“Crazy”

“Killer”

“Whirlpool”

“Future Love Paradise”

“Wild”

“Show Me”

“Violet”

Disc Two: Rare

“Crazy” – Acoustic/Instrumental

“Crazy” – Premix Version

“Killer” – Premix Version

“Violet” – Premix Version

“Wild” – Premix Version

“Deep Water” – Premix Version

“Whirlpool” – Premix Version

“Future Love Paradise” – Reprise

“A Minor Groove”

“Sparkle” – Extended Version

“Deep Water” – Acoustic

Disc Three: Remixes

“Killer” – Single Edit

“Killer” – William Orbit Remix

“Killer” – William Orbit Dub

“The Beginning” – Single Remix

“The Beginning” – Giro E Giro Mix

“The Beginning” – Round the Underground Dub

“The Beginning” – Round the Underground Mix

“The Beginning” – Roundabout Mix

“Crazy” – Single Mix

“Crazy” – Acapella

“Crazy” – Do You Know the Way to L.A. Mix

“Crazy” – Chick On My Tip Mix

“Krazy”

Disc Four: Live at The Point, Dublin (December 16, 1991)

“Deep Water” *

“The Beginning” *

“Future Love” *

“Paradise” *

“Violet” *

“Show Me” *

“Hey Joe” *

“Killer” *

“Whirlpool” *

“A Minor Groove” *

“Crazy” *

“Wild” *

“Hide” *

* bisher unveröffentlicht

LP Tracklisting

Side One

“The Beginning”

“Deep Water”

“Crazy”

Side Two

“Killer”

“Whirlpool”

“Future Love Paradise”

Side Three

“Wild”

“Show Me”

“Violet”

Side Four

Radierung



