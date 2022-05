News

"Alphaville: Eternally Yours" erscheint mit Dolby Atmox-Mix

Alphaville veröffentlichen im September das neue Album "Eternally Yours". Dabei handelt es sich um eine Collection zahlreicher Songs aus 40 Jahren Band-Geschichte mit Hits wie "Big in Japan" oder "Forever Young", die in neuen Arrangements mit Marian Gold und dem Deutschen Filmorchester Babelsberg aufgenommen wurden. Auch einige neue Songs sind dabei.

"Eternally Yours" erscheint auf CD und LP und darüber hinaus auch in einer "Collector's Box", die exklusiv bei jpc.de angeboten wird. In diesem Set sind neben den CD und Vinyl-Editionen auch eine Musikkassette sowie ein Alphaville-USB-Stick zu finden, der das Album auch mit Dolby Atmos-Sound enthält.

"Alphaville - Eternally Yours" wird ab dem 23.09.2022 im Handel erhältlich sein.

Vorab wurde bereits "Big in Japan" als "Symphonic Version" veröffentlicht, die u.a. als MP3-Download bei Amazon.de erhältlich ist.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.