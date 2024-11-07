News

Samsung SuperDeals mit Cashback bis zu 1.000 EUR

Bildquelle: Samsung

Wer sich im Rahmen der neuen SuperDea!s-Aktion für eine Aktions-Soundbar und einen Aktions-TV von Samsung entscheidet, kann bis zu 1.000 Cashback kassieren und erhält zusätzlich bis zu 24 Monate das Streaming-Paket "Made for Germany" on top. Unter den Aktionsmodellen finden sich Neo QLED 4K TVs mit Bilddiagonalen von bis zu 85 Zoll sowie Samsung OLED-Fernseher, einschließlich des Premium Flaggschiffmodells OLED S95D. Die Aktion läuft bis zum 15. Dezember 2024. Beim Kauf z.B. eines QN95D und einer passenden Soundbar aus der Aktion gibt es, abhängig von der Bildschirmgröße des TVs, bis zu 1.000 Euro zurück. Auch der S95D OLED-TV nimmt an den SuperDea!s teil. Zusammen mit der HW-Q935GD gibt es, ebenfalls je nach Zollgröße, bis zu 450 Euro Cashback. Auch mit Lifestyle TVs wie The Frame und The Serif lassen sich in Kombination mit einer Soundbar bis zu 800 Euro Cashback erzielen. TV und Soundbar müssen nicht gleichzeitig gekauft, sondern können auch unabhängig voneinander innerhalb des Aktionszeitraums erworben werden.

Die Aktionsgeräte können vom 28. Oktober bis zum 15. Dezember 2024 im Samsung Online-Shop unter samsung.com/de/ oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Für die Teilnahme müssen Kund*innen ihre erworbenen Geräte zusammen in einem Vorgang bis zum 29. Dezember 2024 unter samsung.de/superdeals registrieren, um den Cashback zu erhalten.

