"Das Gesetz ist der Tod - Messenger of Death" erscheint auf Blu-ray Disc
07.11.2024 (Karsten Serck)
Pidax veröffentlicht "Das Gesetz ist der Tod - Messenger of Death" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Charles Bronson aus dem Jahr 1988 wird ab dem 06.03.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.
