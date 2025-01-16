News
Panasonic senkt Preise für OLED-Fernseher
16.01.2025 (Philipp Kind)
Bildquelle: Panasonic
Panasonic startet mit Preissenkungen für die 2024er OLED-Flaggschiffe ins neue Jahr. Der niedrigere Preis gilt dauerhauft seit dem 13.01.2025 für alle Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich. Je nach TV-Modell und Größe gibt es die Serien Z90A und Z95A bis zu 500 Euro günstiger.
Aktuelle Preise Z90A und Z95A:
- TV-65Z95AEG: 3.899 Euro
- TV-55Z95AEG: 2.999 Euro
- TV-65Z90AE9: 3.299 Euro
- TV-65Z90AE8: 3.299 Euro
- TV-65Z90AE7: 3.299 Euro
- TV-65Z90AE6: 3.299 Euro
- TV-55Z90AE9: 2.499 Euro
- TV-55Z90AE8: 2.499 Euro
- TV-55Z90AE7: 2.499 Euro
- TV-55Z90AE6: 2.499 Euro
Weitere Infos zu den Panasonic OLED-Topmodellen:
- XXL-SPECIAL: Panasonic OLED-TVs 2024 - Z95A, Z93A, Z90A, Z85A und Z80A
- XXL-TEST: Panasonic TV-42Z90A
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.