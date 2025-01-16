News

Panasonic senkt Preise für OLED-Fernseher

Bildquelle: Panasonic

Panasonic startet mit Preissenkungen für die 2024er OLED-Flaggschiffe ins neue Jahr. Der niedrigere Preis gilt dauerhauft seit dem 13.01.2025 für alle Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich. Je nach TV-Modell und Größe gibt es die Serien Z90A und Z95A bis zu 500 Euro günstiger.

Aktuelle Preise Z90A und Z95A:

TV-65Z95AEG: 3.899 Euro

TV-55Z95AEG: 2.999 Euro

TV-65Z90AE9: 3.299 Euro

TV-65Z90AE8: 3.299 Euro

TV-65Z90AE7: 3.299 Euro

TV-65Z90AE6: 3.299 Euro

TV-55Z90AE9: 2.499 Euro

TV-55Z90AE8: 2.499 Euro

TV-55Z90AE7: 2.499 Euro

TV-55Z90AE6: 2.499 Euro

Weitere Infos zu den Panasonic OLED-Topmodellen:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.