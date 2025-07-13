News

Samsung Lifestyle Weeks mit bis zu 400 Euro Cashback

Bildquelle: Samsung

Samsung startet mit den Lifestyle Weeks eine neue Cashback-Aktion. Im Fokus stehen der The Frame Pro und The Premiere 5 aus dem neuen Samsung TV Line-up 2025. Wer sich bis zum 10. August für einen aktuellen The Frame, The Frame Pro oder The Premiere 5, 7 oder 9 entscheidet, erhält Cahsback in Höhe von bis zu 400 Euro.

Zudem gibt es im Rahmen von "Made for Germany" ein exklusives Streaming-Paket gratis dazu und mit den erst kürzlich gestarteten Mix & Match Deals lässt sich der Cashback-Vorteil auf bis zu 850 Euro erhöhen. Achtung: Beide Aktionen erfordern eine separate Registrierung

Neben den Sparmöglichkeiten garantiert Samsung außerdem für alle Aktionsmodelle der Lifestyle Weeks 7 Jahre OS-Upgrades. Heißt konkret: Tizen Betriebssystem-Aktualisierungen sind ab 2025 bis zu 7 Jahre ab dem Erscheinungsjahr des Produkts verfügbar.

Der Aktionszeitraum der Lifestyle Weeks läuft bis zum 10. August 2025. Nach dem Kauf im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei einem der teilnehmenden Händler muss das Aktionsgerät bis zum 24. August 2025 unter samsung.de/lifestyleweeks registriert werden.

