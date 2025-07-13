News
Marvel: Neuer "The Fantastic Four: First Steps"-Retro-Trailer online
14.07.2025 (Karsten Serck)
Disney hat einen weiteren Trailer für "The Fantastic Four: First Steps" im Retro-Look veröffentlicht:
Alternativ gibt es weiterhin den finalen Trailer im moderneren Stil:
Der neue Fantastic Four-Film mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach läuft seit dem 24.07.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 31.10.2025 als Ultra HD Blu-ray, Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc.
- The Fantastic Four: First Steps - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Fantastic Four: First Steps [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Fantastic Four: First Steps [Blu-ray] bei Amazon.de
- The Fantastic Four: First Steps - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Fantastic Four: First Steps [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Fantastic Four: First Steps [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Fantastic Four (2015) [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fantastic Four (2015) Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fantastic Four (2015) Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fantastic Four (2015) Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Fantastic Four (2015) [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fantastic Four (2015) Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fantastic Four (2015) Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fantastic Four (2015) Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America: Brave New World [Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America: Brave New World [Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.