News

Marvel: Neuer "The Fantastic Four: First Steps"-Retro-Trailer online

14.07.2025 (Karsten Serck)

Disney hat einen weiteren Trailer für "The Fantastic Four: First Steps" im Retro-Look veröffentlicht:

Alternativ gibt es weiterhin den finalen Trailer im moderneren Stil:

Der neue Fantastic Four-Film mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach läuft seit dem 24.07.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 31.10.2025 als Ultra HD Blu-ray, Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK