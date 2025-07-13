News

"John Williams: The Anthology Volume 1" erscheint als CD-Boxset

Sony Music veröffentlicht "John Williams: The Anthology Volume 1" im Juli auf CD. Das Boxset besteht aus 22 CDs und ist der erste Teil einer dreiteiligen Reihe mit den Soundtracks von John Williams. Das Set enthält insgesamt 27 Film-Soundtracks aus dem Zeitraum 1969-1990. Zu den Highlights gehören u.a. die Soundtracks von „Der weiße Hai“, „Star Wars Episode IV-VI“, „Unheimliche Begegnung der dritten Art“, „Superman: Der Film“, „Dracula“, „E. T. der Außerirdische“, „Das Reich der Sonne“, „Geboren am 4. Juli“, „Kevin – Allein zu Haus" und den ersten drei "Indiana Jones"-Filmen.

Der Verkaufsstart ist für den 18.07.2024 geplant.

