Samsung: LE Audio für Galaxy Buds2 Pro und Auracast für Smart TVs

Bildquelle: Samsung

Ein neues Software-Update für die Galaxy Buds2 Pro und Samsung Smart TVs bringt LE Audio auf Smart TVs mit der Auracast-Technologie. Das Audiosignal kann dann über Bluetooth an noch mehr kompatible Geräte zeitgleich gestreamt werden.

Auracast ist ein zusätzliches Feature von Samsung zur nahtlosen Vernetzung von Samsung Geräten und Diensten, so kann man laut Samsung damit seine Geräte in eine Art "lokale Radiostation verwandeln" und das Audiosignal an mehrere Geräte gleichzeitig senden. Dank LE Audio können dann auch mehr als zwei Paar Galaxy Buds2 mit einem Samsung Smart TV verbunden werden. Auracast soll so weitere Möglichkeiten eröffnen: Vom assistierten Hören während einer Vorlesung für ein besseres Verständnis, über eine vom Smartphone geteilte Playlist beim Joggen mit Freunden und Bekannten bis hin zur Übersetzungshilfe bei Sprachbarrieren.

Das Software Update für Smart TVs ist Modellen der 2023er Neo QLED und Micro LED Reihe vorbehalten.

