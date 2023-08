News

"Die letzte Fahrt der Demeter"-Preview zum Heimkino-Start online

Universal veröffentlicht "Die letzte Fahrt der Demeter" (The Last Voyage of the Demeter) im Herbst auf Blu-ray Disc. In den USA wurde jetzt ein "Extended Preview" mit rund acht Minuten aus dem Dracula-Thriller von André Øvredal (Scary Stories To Tell in the Dark, Trollhunter) veröffentlicht:

"Die letzte Fahrt der Demeter" läuft seit dem 17.08.2023 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Oktober/November fürs Heimkino. Ob der Film neben der Blu-ray Disc auch als Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird, ist derzeit noch offen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.