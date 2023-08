News

Disney: "Indiana Jones 5" & "The Boogeyman" jetzt in 4K bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Disney hat ohne große vorherige Ankündigung die Kino-Filme "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) und "The Boogeyman" zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes veröffentlicht. Neben der bei beiden Anbietern erhältlichen 4K-Version in HDR gibt es bei Apple auch jeweils Dolby Vision und englischen Dolby Atmos-Ton dazu.

Wann beide Filme auch auf Blu-ray Disc und zumindest "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" auch auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein werden, ist derzeit noch offen. Sehr wahrscheinlich dürfte eine Veröffentlichung im Oktober sein.

