News

Samsung bleibt weltweit führend bei Soundbars

Bildquelle: Samsung

Nicht nur im Bereich TV bleibt Samsung weltweit führend: Auch am globalen Soundbar-Markt verteidigt Samsung seine Spitzenposition und ist laut aktueller Studie bereits zum zwölften Mal in Folge die Nummer 1 nach Absatz.

Im Jahr 2025 erreichte das Unternehmen einen Marktanteil von 21,5 Prozent beim Umsatz sowie 19,7 Prozent beim Absatzvolumen und führt das Segment damit seit 2014 ununterbrochen an.

Für 2026 baut Samsung sein Audio-Portfolio weiter aus und setzt dabei weiterhin auf moderne Audiotechnologien und eine enge Integration mit den eigenen TV-Geräten. Zum neuen Line-up zählen unter anderem das Flaggschiff Samsung HW-Q995H, die All-in-One-Soundbar Samsung HW-QS95H sowie die neuen WiFi-Lautsprecher Samsung Music Studio 7 und Samsung Music Studio 5, die in Zusammenarbeit mit dem Designer Erwan Bouroullec entstanden sind. Damit will Samsung seine Position im Premium-Home-Entertainment weiter festigen.

„Unsere Soundbars erfüllen uns bei Samsung mit großem Stolz, denn mit ihnen können wir erstklassigen Sound zu unseren Kund*innen bringen“, sagt Hun Lee, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display (VD) bei Samsung Electronics. „Zum zwölften Mal in Folge zur weltweit führenden Soundbar-Marke gekürt zu werden, ist eine große Ehre. Zugleich unterstreicht dieser Erfolg unser Engagement in Sachen Premium-Home-Entertainment.“

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.