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LUMIN präsentiert Streaming-Vorstufe LUMIN P2

Bildquelle: Lumin

Mit dem LUMIN P2 stellt der Hersteller eine vielseitige Streaming-Vorstufe vor, die mehrere Komponenten in einem Gerät vereint. Der P2 kombiniert Netzwerkplayer, D/A-Wandler und Vorstufe und fungiert mit insgesamt neun digitalen und analogen Eingängen als zentrale Schaltstelle für moderne HiFi-Systeme. Neben klassischem Musikstreaming unterstützt das Gerät zahlreiche Dienste wie TIDAL, Qobuz, Spotify oder Roon und ermöglicht auch die Integration von TV-Audiosignalen und weiteren externen Quellen.

Technisch setzt LUMIN auf Bauteile aus der eigenen Referenzklasse: Zwei ESS ES9038PRO DACs im Dual-Mono-Design, ein Femto-Clock-System, Lundahl-Übertrager sowie eine aufwändige Stromversorgung mit Ringkerntransformatoren sollen für eine besonders präzise und störarme Signalverarbeitung sorgen. Ergänzt wird dies durch einen optischen Netzwerkanschluss zur Reduktion von Störeinflüssen sowie die verlustfreie Lautstärkeregelung per Leedh Processing.

Dank seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann der P2 sowohl als reiner Streamer, hochwertiger DAC oder komplette Vorstufe genutzt werden und lässt sich ideal mit Endstufen oder Aktivlautsprechern kombinieren.

Der LUMIN P2 ist ab Ende März 2026 im Fachhandel erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 12.990 Euro angeboten.

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