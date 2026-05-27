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Sony führt zwei BRAVIA True RGB TV-Serien und ein Heimkinosystem ein

Sony bringt zwei neue BRAVIA Smart-TV-Serien und ein hochwertiges Heimkinosystem auf den Markt. Die erste Baureihe hört auf den Namen BRAVIA 9 II und das True RGB Flaggschiff mit beeindruckendem Farbvolumen für echtes Kinoerlebnis auf bis zu 115 Zoll. Die zweite Modellserie nennt sich BRAVIA 7 II. Dabei handelt es sich um vielseitige True RGB Fernseher in Größen von 50 bis 98 Zoll mit präziser Farbdarstellung und optimierter Performance auch in hellen Wohnräumen. Das Heimkinosystem, BRAVIA Theatre Trio, bietet auch immersivem 3D-Sound.

Hier gibt es Informationen direkt von Sony

Sonys True RGB Modelle: BRAVIA 9 II und BRAVIA 7 II

Sony BRAVIA 7 II

Dank der unabhängigen Steuerung der RGB-LEDs erzielen die Modelle das bislang größte Farbvolumen in der Geschichte der Sony Heimfernseher. Das Ergebnis ist ein besonders großes Farbvolumen, hohe Kontraste, eine ausgezeichnete Bildtiefe sowie saubere Farbnuancen. Angetrieben vom RGB Backlight Master Drive Pro wird jede einzelne LED präzise angesteuert. Dadurch wird die Helligkeit verbessert, Blooming-Effekte werden reduziert und Farben wirken besonders rein. Für ein konsistentes Seherlebnis aus nahezu jeder Perspektive sorgt die unabhängige RGB-Ansteuerung in Kombination mit der X-Wide Angle Pro Technologie.

Große Bildschirmdiagonalen

Der BRAVIA 9 II ist mit einer imposanten Bildschirmdiagonale von bis zu 115 Zoll erhältlich, der BRAVIA 7 II in 50 bis 98 Zoll.

Guter Klang

Integrierte Breitbandlautsprecher sorgen für einen kraftvollen Klang, während Voice Zoom 3, unterstützt durch künstliche Intelligenz, die Sprachverständlichkeit optimiert. Darüber hinaus verwandelt das weiterentwickelte 3D-Surround-Upscaling herkömmlichen Stereoton in eine überzeugende Surround-Wiedergabe.

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Harmonisches Design beider BRAVIA-Baureihen

Nicht zuletzt überzeugt das Design durch eine harmonische Präsenz im Raum. Der BRAVIA 9 II sowie auch der BRAVIA 7 II fügen mit schickem Design nahtlos in viele Wohnlandschaften ein. Ein Rahmen mit Wellenstruktur sowie ein transparenter Mittelstandfuß sind optische Details, die die optische Wirkung weiter unterstreichen.

BRAVIA 9 II: Flaggschiff mit True RGB

BRAVIA 9 II

Beim BRAVIA 9 II ermöglichen neu entwickelte LED-Controller eine besonders exakte Backligh. Die spezielle Architektur erzeugt besonders reines Primärlicht, noch bevor das Bild das Panel erreicht. Zusammen mit RGB Triluminos Max und Luminance Booster Pro wird ein erweitertes Farbvolumen erzielt. Hinzu kommen feinere Abstufungen und präzise Farbtöne selbst bei hohen Helligkeitsstufen – ein Pluspunkt insbesondere in hellen Wohnumgebungen.

Immersive Black Screen Pro

Eine speziell entwickelte, blendfreie und reflexionsarme Bildschirmbeschichtung garantiert auch bei starkem Umgebungslicht satte, tiefe Schwarztöne. Sony Pictures Entertainment war in den Entwicklungs- und Bewertungsprozess der Oberflächenbeschichtung eingebunden und hat dazu beigetragen, eine cineastisch auf hohem Level liegende Bildqualität sicherzustellen.

Hochwertiges Lautsprechersystem

Ein ebenso überzeugendes Klangerlebnis bietet das weiterentwickelte Acoustic Multi-Audio+ System. Mit nach oben gerichteten Beam-Hochtönern erzeugt es einen authentischen Surround-Sound.

Neue Kino-Funktionen für ein optimales Seherlebnis

Die True RGB Modelle BRAVIA 9 II und BRAVIA 7 II verfügen über intelligente Funktionen, die das Seherlebnis automatisch optimieren. My Cinema sorgt für die passende Bild- und Tonqualität direkt bei der ersten Wiedergabe, während die Ambient Optimization die Einstellungen kontinuierlich an Raum und Sitzposition anpasst. Zusätzlich finden sich „Studio Calibrated“-Modi für Plattformen wie Netflix, Prime Video und SONY PICTURES CORE (je nach Region). Die Unterstützung von Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced ist ebenfalls gegeben..

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Direct Connect

Mit der Direct Connect Funktion lassen sich kompatible BRAVIA Fernseher zudem direkt mit optionalen kabellosen Subwoofern und Rücklautsprechern verbinden, auch ohne zusätzliche Soundbar.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit , ein geringer Energieverbrauch und eine neu entwickelte Fernbedienung für optimale Barrierefreiheit gehören auch dazu.

Bundle-Angebot zum Verkaufsstart

Den Verkaufsstart der neuen True RGB Modelle feiert Sony mit einem Bundle Angebot: Beim Kauf eines BRAVIA 9 II oder BRAVIA 7 II erhält man eine BRAVIA Theatre Bar 7 + Sub 7 im Kit gratis dazu.

BRAVIA Theatre Trio, System aus drei Lautsprechern

BRAVIA Theatre Trio

Beim Theatre Trio handelt es sich um ein neu entwickeltes, Platz sparendes Drei-Lautsprecher-System mit optimierten Frontlautsprechern für links, rechts und die Mitte. Es vereint laut Sony eine breite, immersive Klangbühne mit klarer Dialogwiedergabe. Dank der engen Abstimmung mit den Audio-Experten von Sony Pictures Entertainment ermöglicht das BRAVIA Theatre Trio ein hochwertiges Klangerlebnis.

360 Spatial Sound Mapping-Technologie

Im Fokus steht die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie von Sony, die bis zu 24 virtuelle Lautsprecher erzeugt und so ein weitläufiges, dreidimensionales Klangfeld schafft. Basierend auf der Analyse professioneller Studioakustik und realer Produktionsumgebungen wird direkter Schall mit natürlichen Reflexionen kombiniert.

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Mit Raumkalibrierung

Ein neues, mitgeliefertes USB-Typ-C-Mikrofon steht für eine besonders präzise Raumkalibrierung. So lässt sich die Akustik an die individuellen Gegebenheiten anpassen.

3D-Audio

Das BRAVIA Theatre Trio unterstützt darüber hinaus moderne Audioformate wie Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced und lässt sich flexibel erweitern – beispielsweise durch zusätzliche Subwoofer oder Rücklautsprecher, auch in Konfigurationen mit zwei Subwoofern.

Preise und Erscheinungsdatum

Der BRAVIA 9 II kann ab dem 27. Mai 2026 bei Sony und anderen autorisierten Händlern vorbestellt werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen: BRAVIA 9 II 65“: 3.499€, BRAVIA 9 II 75“: 3.999€, BRAVIA 9 II 85“: 5.099€, und BRAVIA 9 II 115“: 24.999€.

Der BRAVIA 7 II kann ab dem 27. Mai 2026 bei Sony und anderen autorisierten Händlern vorbestellt werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen: BRAVIA 7 II 50“: 1.999€, BRAVIA 7 II 55“: 2.149€, BRAVIA 7 II 65“: 2.499€, BRAVIA 7 II 75“: 3.049€, BRAVIA 7 II 85“: 3.599€, BRAVIA 7 II 98“: 6.299€.

Das BRAVIA Theatre Trio kann ab dem 27. Mai 2026 bei Sony und anderen autorisierten Händlern zu einem UVP von 1999 € vorbestellt werden. Darüber hinaus wird das BRAVIA Theatre Trio als Kit mit einem Subwoofer (BRAVIA Theatre Sub 8) und Rücklautsprechern (BRAVIA Theatre Rear 9) zu einem UVP von 2999€ erhältlich sein.

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