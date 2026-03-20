"Therapie für Wikinger" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
20.03.2026 Karsten Serck
Splendid veröffentlicht "Therapie für Wikinger" (Den sidste viking) auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die dänische Komödie von Anders Thomas Jensen mit Mads Mikkelsen erscheint am 08.05.2026 mit deutschem und dänischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Interviews geplant.
