Samsung bleibt zum 20. Mal in Folge weltweiter TV-Marktführer

Laut dem Marktforschungsinstitut Omdia kann sich Samsung das 20. Jahr in Folge als weltweit führende TV-Marke (gemessen am Umsatzanteil) behaupten. Mit einem Marktanteil von 29,1% setzt sich der südkoreanische Hersteller, wie die zwei Jahrzehnte davor, an die Spitze des hart umkämpften internationalen Fernseh-Markts.

Zweifellos ist Samsung seit 2006 prägend im TV-Business und hat sich in dieser Zeit einen Ruf als Vordenker im Bereich Premium-TV, Big Size und besonders bei zukunftsorientierten Display-Technologien erarbeitet. 2026 umfasst das Portfolio unter anderem Micro RGB, OLED, Neo QLED TVs und Mini-LED-Modelle. Erstmals hat man vor 20 Jahren aber mit dem designorientierten Bordeaux LCD TV erstmals die Spitzenposition des weltweiten TV-Markts erreicht. Samsung fasst in einer Pressemitteilung einige der Meilensteine der letzten 20 Jahre in einer Übersicht zusammen (übernommen aus der PM):

2009: Samsung überzeugte Nutzer*innen mit schlankeren, energieeffizienteren Displays und beschleunigte dadurch weltweit den Übergang zu LED-Fernsehern.

2011: Die Einführung von Smart TVs verwandelte Fernseher in vernetzte Plattformen für Unterhaltung und erweiterte ihre Rolle so über das traditionelle Fernsehen hinaus.

2015: Mit Einführung des The Serif gab Samsung neue Impulse für die Integration von Fernsehern in Wohnräume: Der designorientierte TV wurde zum Statement Piece im Wohnzimmer.

2017: The Frame kam auf den Markt und leistete Pionierarbeit in der Kategorie Art TV. Samsung verwandelte den Fernseher in eine anpassbare digitale Kunstleinwand.

2017: Mit der Einführung von QLED-Fernsehern mit Quantum Dot-Technologie trug Samsung entscheidend dazu bei, neue Entwicklungen im Bereich Bildqualität voranzubringen.

2018: 8K-Fernseher begeisterten erstmals mit über 33 Millionen Pixel – viermal so viel wie 4K.

2020: Der Launch der Samsung MICRO LED-TVs gab erneut wichtige Impulse im Bereich selbstleuchtender Displays und brachte Verbesserungen hinsichtlich Helligkeit, Kontrast und Farbgenauigkeit bei ultra-großen Bildschirmen.

Die Innovationskraft soll aber keinesfalls abbrechen. 2026 bringt man mit Micro RGB erneut eine zukunftsweisende Technologie auf den Markt. OLED- und Neo QLED-Produktreihen werden weiter ausgebaut, für ein breites Portfolio an Fernsehern mit hoher visueller Qualität und flexiblen Optionen bezüglich der Bildschirmgröße.

Mit der Erweiterung des Mini-LED-Portfolios möchte Samsung bei Helligkeit und Kontrast sowie der präzisen Bildsteuerung in unterschiedlichsten Bildschirmgrößen und Preisklassen besonders punkten und diese leistungsfähige Tecnologie mehr Kundinnen und Kunden zugänglich machen. Kontinuierliche Investitionen in AI-gestützte Technologie sichern, dass jeder Smart TV von Samsung mit einem fortschrittlichen Prozessor und intelligenten Funktionen bestückt ist. Für ein personalisiertes TV-Erlebnis genauso wie für die Optimierung von Ton und Bild in Echtzeit.

„Wenn sich Verbraucher*innen für einen Samsung Fernseher entscheiden, setzen sie damit über Jahre hinweg ihr Vertrauen in unsere Marke“, so SW Yong, President und Leiter des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics. „Unsere 20-jährige Führungsposition auf dem globalen TV-Markt spiegelt dieses Vertrauen wider – aufgebaut auf jahrzehntelanger technischer Exzellenz und kontinuierlichen Innovationen.“

