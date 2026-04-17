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Preisanpassungen bei NAD und Bluesound

Bildquelle: NAD

Die DALI GmbH hat eine Anpassung der unverbindlichen Preisempfehlungen für Produkte von NAD Electronics und Bluesound angekündigt. Die neuen Preise treten zum 1. Mai 2026 in Kraft und betreffen einen Großteil des Portfolios.

Steigende Kosten als Hauptgrund

Die Preiserhöhungen liegen laut Hersteller Lenbrook International im Bereich von etwa 5 bis 15 Prozent. Hintergrund sind vor allem deutlich gestiegene Kosten in der Halbleiterbeschaffung. Insbesondere Speicherbausteine haben sich im Zuge des KI-Booms teilweise massiv verteuert.

Zusätzlich belasten steigende Logistik- und Rohstoffkosten die Situation. Geopolitische Spannungen – unter anderem im Nahen Osten – führen zu höheren Transportkosten und erschweren die Versorgung mit wichtigen Materialien.

Um die Lieferfähigkeit sicherzustellen, hat Lenbrook frühzeitig Maßnahmen zur Sicherung von Komponenten und Produktionskapazitäten ergriffen. Ziel sei es, nach der aktuellen Anpassung eine möglichst stabile Preisentwicklung für die kommenden zwölf Monate zu gewährleisten. Die Entwicklung bleibt jedoch weiterhin stark von globalen Marktbedingungen abhängig.

Frank Hagemann, Geschäftsführer der DALI GmbH kommentiert diese Entwicklung wie folgt:

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„Die massiven Kostensteigerungen bei Hardware-Komponenten und Logistik machen diesen Schritt unumgänglich, um die gewohnte Qualität und Lieferfähigkeit von NAD und Bluesound weiterhin zu garantieren. Auch wenn die Marktsituation angespannt ist, handelt es sich um eine rationale Entscheidung zur langfristigen Sicherung unserer gemeinsamen Substanz. Wir kommunizieren diese Anpassung bewusst transparent, um unseren Partnern trotz der volatilen Weltlage die größtmögliche Planungssicherheit zu geben.“

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