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"Shelter" mit Jason Statham erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Tobis veröffentlicht "Shelter" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Action-Thriller von Ric Roman Waugh mit Jason Statham über einen Einsiedler auf einer abgelegenen schottischen Insel, der nach der Rettung eines Mädchens aus dem Meer und einem gewalttätigen Angriff auf sein Versteck zurück in die Zivilisation gezwungen wird, läuft ab dem 26.03.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des 2. Halbjahrs auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews und ein Making of geplant.

bereits erhältlich:

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