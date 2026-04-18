Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
18.04.2026 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Greenland 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Greenland 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Greenland 2 [Blu-ray
- Hamnet [4K Ultra HD Blu-ray]
- Hamnet [Blu-ray]
- Die My Love [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die My Love [Blu-ray]
- Deep Star Six - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Meister aller Klassen [4K Ultra HD Blu-ray]
- Meister aller Klassen 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Meister aller Klassen 3 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Diabolisch - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Diabolisch [Blu-ray]
- Moonwalker - Mediabook [Blu-ray]
- China Moon - Eine heiße Affäre [Blu-ray]
- Yanks - Gestern waren wir noch Fremde [Blu-ray]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Avatar: Fire and Ash - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Avatar: Fire and Ash [4K Ultra HD Blu-ray]
- Avatar: Fire and Ash - Steelbook [Blu-ray 3D/Blu-ray]
- Avatar: Fire and Ash [Blu-ray]
- Avatar 3 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Avatar 3 Movie Collection [Blu-ray]
- Shelter [4K Ultra HD Blu-ray]
- Shelter [Blu-ray]
- The Housemaid - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Housemaid [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Housemaid [Blu-ray]
- Mercy [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mercy [Blu-ray]
- Cold Storage [4K Ultra HD Blu-ray]
- Cold Storage [Blu-ray]
- Scream 7 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Scream 7 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Scream 7 [Blu-ray]
- Fallout - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Fallout - Staffel 1 [Blu-ray]
- Fallout - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Fallout - Staffel 2 [Blu-ray]
- A Knight of the Seven Kingdoms - A Game of Thrones Tale - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Knight of the Seven Kingdoms - A Game of Thrones Tale - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Knight of the Seven Kingdoms - A Game of Thrones Tale - Staffel 1 [Blu-ray]
- How to Make a Killing - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- How to Make a Killing [4K Ultra HD Blu-ray]
- How to Make a Killing [Blu-ray]
- 28 Years Later: The Bone Temple - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- 28 Years Later: The Bone Temple [4K Ultra HD Blu-ray]
- 28 Years Later: The Bone Temple [Blu-ray]
- ES: Welcome to Derry - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray]
- ES: Welcome to Derry - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- ES: Welcome to Derry - Staffel 1 [Blu-ray]
- Good Luck, Have Fun, Don't Die [4K Ultra HD Blu-ray]
- Good Luck, Have Fun, Don't Die [Blu-ray]
- Return to Silent Hill [4K Ultra HD Blu-ray]
- Return to Silent Hill [Blu-ray]
- Der Super Mario Galaxy Film - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Super Mario Galaxy Film [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Super Mario Galaxy Film [Blu-ray]
- Send Help [4K Ultra HD Blu-ray]
- Send Help [Blu-ray]
- Marty Supreme [4K Ultra HD Blu-ray]
- Marty Supreme [Blu-ray]
- The Bride! - Es lebe die Braut - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Bride! - Es lebe die Braut [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Bride! - Es lebe die Braut [Blu-ray]
- Killing Faith [4K Ultra HD Blu-ray]
- Killing Faith [Blu-ray]
