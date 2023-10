News

"Pink Floyd: The Dark Side of the Moon 50th Anniversary" Remaster jetzt einzeln auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP erhältlich

Diie "Pink Floyd: The Dark Side of the Moon 50th Anniversary"-Editionen sind jetzt auch einzeln auf Blu-ray Disc, CD und LP erhältlich. Zuvor wurden die remasterten 2023er-Abmischungen des Bestseller-Albums nur komplett in dem "50th Anniversary Deluxe Set" angeboten.

Die Blu-ray Disc mit dem neuen Dolby Atmos & 5.1 Mix (24 Bit/96 kHz) von James Guthrie sowie einem DTS HD MA Stereo Mix (24 Bit/192 kHz) sind in einem Digipak mit Postkarten, Stickern und einem 24-seitigen Booklet verpackt. Die CD und LP (180 Gramm) mit dem remasterten 2023er Stereo-Mix werden beide im Gatefold Cover-Design präsentiert.

Bereits am 06.10. hat Roger Waters seine Neuinterpretation des Pink Floyd-Klassikers unter dem Namen "The Dark Side Of The Moon Redux" auf CD und LP veröffentlicht.

