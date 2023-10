News

"John Wick: Kapitel 4" & "The Continental"-Soundtracks auf CD & Vinyl LP

Lakeshore Records veröffentlicht den "John Wick: Kapitel 4"-Soundtrack von Tyler Bates im November auf CD & LP. Neben der einfachen CD erscheint die Vinyl-Edition am 10.11.2023 als "Limited Collector's Edition" auf zwei orangefarbenen Schallplatten. Bereits am 27.10. erscheint außerdem der Soundtrack zur Prequel-Serie "The Continental - From The World Of John Wick" auf LP.

bereits erhältlich:

