Cambridge Audio MXN10 und DacMagic 200M als Black Edition erhältlich

Bildquelle: Cambridge Audio

Nach dem Erfolg der schwarzen CX Serie bringt Cambridge Audio jetzt auch die kompakten Komponenten MXN 10 und DacMagic 200 in einer schwarzen Edition heraus. An der technischen Ausstattung und der Klangperformance ändert sich hingegen nichts. Die Aluminium-Frontplatten des Netzwerkplayers MXN10 und des Ultra-Hi-Res-DAC/Kopfhörerverstärkers DacMagic 200 sind gebürstet und sollen mit den mattschwarzen Gehäusen eine sehr hochwertige "Black/Black"-Optik bieten. Auch eine Kombination der beiden Geräte für eine kompakte Schreibtischanlage mit Kopfhörern bietet sich an.

"Die Farbkombination ´Schwarz-in-Schwarz´ passt perfekt zum zeitlosen, minimalistischen Design des MXN10 und des DacMagic 200M. Wir hatten eine überwältigende Nachfrage nach den Komponenten der limitierten

CX Black Edition, und ich freue mich, weitere Produkte von Cambridge Audio mit dieser hochwertigen Anmutung auf den Markt zu bringen", sagt Stuart George, CEO von Cambridge Audio.

Die Komponenten der Black Edition werden zum gleichen Preis angeboten wie die ursprünglichen Varianten in Lunar Grey, die weiterhin im Handel erhältlich sind. Alle Produkte werden ab sofort auf cambridgeaudio.com und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein. Der Netzwerkplayer MXN10 kostet 499 Euro und der DacMagic 200M ist für 599 Euro verfügbar.

