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Perlisten präsentiert den monumentalen High-End-Subwoofer D8is mit 3-kW-DSP-Endstufe

Bildquelle: Perlisten / Audio Reference

Massives Aluminium, ein mehr als ein Meter hohes Gehäuse und ein Gewicht jenseits der 100-Kilo-Marke. Das sind ebenso beeindruckende wie markante Eigenschaften des neuen Subwoofers von Perlisten. Der D8is ist mit acht Chassis im Achteinhalb-Zoll-Format bestückt und soll die Musikalität kleinerer Woofer mit der Intensität der kräftigsten, groß dimensionierten Tiefbass-Vertreter vereinen. Das schlanke, aber sehr hohe und ultrastabile Gehäuse ist ein echtes Statement. Das Treiber-Array setzt auf modernste Force-Cancelling-Technologie und soll sowohl High-End-Stereo-Setups als auch besonders hochwertige Heimkino-Aufbauten mit maximaler Bass-Performance unterstützen.

Die acht integrierten Treiber sind im Push-Pull-Array angeordnet, spielen in Phase, bewegen sich mechanisch aber gegeneinander. So heben sich die entstehenden Kräfte weitgehend auf (Force Cancelling). Angetrieben wird das Ganze vom externen DSP3000A-Verstärker. Im Lieferumfang befindet sich ein 3-kW-Modul im Hybridgehäuse aus Stahl und Aluminium. Kombiniert mit einem präzisen DSP und einem 2,8-Zoll-Farbdisplay vorne. Der Verstärker kann per Montagewinkel im Rack montiert, aber auch optisch sichtbar im Wohnzimmer präsentiert werden.

Der Perlisten D8is kann freistehend aufgestellt, bündig in eine Wand integriert oder mittels Halterung sogar direkt an der Wand montiert werden. Der Subwoofer eignet sich also nicht nur für klassische Installation, sondern auch für die Perlisten eigenen Waveforming-Setups, bei denen der Raum aktiv kontrolliert wird.

Über die Perlisten-App für iOS und Android kann man den dazugehörigen Verstärker komfortabel steuern. Hier gibt es eine übersichtliche Benutzeroberfläche für das Einschaltverhalten, die Eingangswahl sowie weitere Parameter und es stehen mehrere parametrische Equalizer zur Verfügung.

Der Perlisten D8is steht ab sofort zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Ensemble aus Subwoofer und dazugehörigen Verstärker beträgt 19.995,00 Euro.

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