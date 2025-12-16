News
"Das Haus der langen Schatten" erscheint auf Blu-ray Disc
16.12.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Das Haus der langen Schatten" (House of the long Shadows) auf Blu-ray Disc. Die Horror-Komödie von Peter Walker aus dem Jahr 1983 mit Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price und John Carradine erscheint am 26.01.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare, die Dokumentation "House of the Long Shadows ... Revisited" und ein Interview mit dem Regisseur geplant.
