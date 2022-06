News

"Belle" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook in limitierter Auflage

Koch Media veröffentlicht "Belle" im August als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Das Steelbook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheint in einer limitierten Auflage von 3000 Exemplaren exklusiv bei Amazon.de.

Der Anime-Film von Mamoru Hosoda kommt am 25.08.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray in den Handel. Koch Media bietet bereits ab dem 21.07.2022 im Direktvertrieb auch eine limitierte "Ultimate Edition" mit zusätzlicher Bonus-Blu-ray und Soundtrack-CD an.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und bietet neben deutschem DTS HD MA 7.1-Ton auch einen japanischen Dolby Atmos-Mix.

