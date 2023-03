News

Paramount+ beendet "Star Trek: Discovery" mit der fünften Staffel

Paramount+ stellt die Serie "Star Trek: Discovery" ein. Für das 2024 ist noch eine fünfte Staffel geplant, mit der die Serie dann beendet werden soll. Die Ausstrahlung der fünften Staffel von "Star Trek: Discovery" bei Paramount+ ist für Anfang 2024 geplant. Ein konkreter Grund für die Einstellung der hierzulande 2017 bei Netflix gestarteten Serie wird nicht genannt und stattdessen loben in einer offiziellen Mitteilung zahlreiche beteiligte Personen noch einmal das gesamte Team für ihre Arbeit. Aber immerhin gibt es noch einen kurzen Hinweis darauf, was die Zuschauer im Serien-Finale von "Star Trek: Discovery" noch erwarten können:

The fifth and final season will find Captain Burnham and the crew of the U.S.S. Discovery uncovering a mystery that will send them on an epic adventure across the galaxy to find an ancient power whose very existence has been deliberately hidden for centuries. But there are others on the hunt as well … dangerous foes who are desperate to claim the prize for themselves and will stop at nothing to get it.

Mit dem Ende von "Star Trek: Discovery" und "Star Trek: Picard" verbleiben noch die aktuellen Serien "Star Trek: Strange New Worlds", "Star Trek: Lower Decks" und "Star Trek: Prodigy". Es sollen aber bereits neue Star Trek-Serien wie das "Discovery"-Spin Off "Section 31" und "Star Trek: Starfleet Academy" in Planung sein.

