News

"Palast der Winde" erscheint als "Extended Edition" auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Palast der Winde" (The Far Pavillions) auf Blu-ray Disc. Die auf dem Roman von M. M. Kaye basierende TV-Mini-Serie aus dem Jahr 1984 mit Ben Cross, Amy Irving, Christopher Lee und Omar Sharif erscheint am 28.08.2025 mit allen sechs Episoden als "Extended Edition" auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Discs sind mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.