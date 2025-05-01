News

"Hebt die Titanic" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Hebt die Titanic" (Raise the Titanic) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Abenteuerfilm-Klassiker von Jerry Jameson aus dem Jahr 1980 mit Richard Jordan, Jason Robards, David Selby, Alec Guinness und Anne Archer erscheint am 14.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Making Of, Kinotrailer und eine Bildergalerie geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.