"Metallica: Load" erscheint als "Expanded Edition" & "Deluxe Boxset" auf CD & Vinyl LP (Update)

Metallica veröffentlichen "Load" als Neuauflage auf CD & LP. Das Album aus dem Jahr 1996 erscheint in verschiedenen Varianten. Neben einer remasterten CD und Doppel-LP wird auch eine "Expanded Edition" auf 3 CDs angeboten. Noch umfangreicher ist das limitierte "Load" Deluxe-Boxset mit zusätzlichen Mixes, Demos und Live-Aufnahmen auf 15 CDs, sechs Schallplatten und 4 DVDs ausgestattet. Die DVDs enthalten u.a. Konzert-Mitschnitte, Studio-Aufnahmen, TV-Auftritte und Musikvideos. Außerdem sind verschiedene Fan-Beigaben und ein 128-seitiges Hardcover-Buch dabei. Der Verkaufsstart ist für den 13.06.2025 geplant.

Update: Die meisten Varianten sind inzwischen auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

