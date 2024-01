News

"Norah Jones: Vision" erscheint im März auf CD & LP

Norah Jones veröffentlicht ihr neues Studio-Album "Visions" im März auf CD und LP. Die 12 neuen Songs erscheinen am 08.03.2024 auf CD & LP sowie in verschiedenen Sondereditionen: Bei jpc wird "Visions" neben den Standard-Varianten auch als "Limited Edition"-CD mit Bonustrack & Poster sowie die Schallplatte als "Orange Swirl Vinyl"-Edition mit alternativem Cover angeboten.

Tracklisting

1 All This Time

2 Staring at the Wall

3 Paradise

4 Queen of the Sea

5 Visions

6 Running

7 I Just Wanna Dance

8 I’m Awake

9 Swept Up in the Night

10 On My Way

11 Alone With My Thoughts

12 That’s Life

13 Until My Heart is Found (Bonustrack)

