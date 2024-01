News

"Die grösste Geschichte aller Zeiten" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Capelight veröffentlicht "Die grösste Geschichte aller Zeiten" (The Greatest Story Ever Told) im März als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Jesus Christus-Verfilmung von George Stevens und David Lean aus dem Jahr 1965 wird am 14.03.2023 im Mediabook inklusive DVD und Bonus-Disc erscheinen.

Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Auf der Bonus-Blu-ray sind mehrere Featurettes, eine alternative Szene sowie Trailer zu finden. Außerdem ist ein 24-seitiges Booklet dabei.

