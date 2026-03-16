News
"Night Sleeper - Ein Zug ausser Kontrolle" erscheint auf Blu-ray Disc
16.03.2026 (Karsten Serck)
Polyband veröffentlicht "Night Sleeper - Ein Zug ausser Kontrolle" auf Blu-ray Disc. Die BBC Echtzeit Thriller-Serie über einen durch einen Cyberangriff ausser Kontrolle geratenen Nachtzug von Glasgow nach London erscheint am 08.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf zwei Blu-ray Discs. Als Bonus-Material ist ein Featurette geplant.
