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Die Oscar-Gewinner 2026 auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

"One Battle After Another" und "Blood & Sinners" sind die beiden großen Gewinner der Oscarverleihung 2026. "One Battle After Another" erhielt insgesamt sechs Oscars, darunter auch die Auszeichnung für den besten Film und Paul Thomas Anderson als Regisseur. "Blood & Sinners" wurde mit vier Oscars ausgezeichnet inklusive der technischen "Cinematography"-Kategorie für Kamera-Frau Autumn Durald Arkapaw. Der Oscar für den besten Sound ging an "F1 - Der Film".

Alle drei Filme sind bereits auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich. "One Battle After Another" soll im Jahresverlauf noch einmal als 4K-Steelbook erscheinen.

Guillermo del Toros "Frankenstein" (3 Oscars) sowie der beste Animationsfilm "KPop Demon Hunters" wurden für Netflix produziert und sind hierzulande bislang noch nicht in physischer Form erhältlich.

James Camerons "Avatar: Fire and Ash" bekam den Oscar für die besten visuellen Effekte und dürfte in den kommenden Monaten fürs Heimkino erscheinen. Der Oscar für den besten internationalen Film ging an "Sentimental Value" aus Norwegen, der am 09.04.2026 auf Blu-ray Disc erscheint.

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