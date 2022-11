News

"New Order - Low Life" erscheint als "Definitive Edition" CD/LP/DVD-Set + neue Single-Vinyls

New Order veröffentlichen ihr Album "Low Life" in einer neuen Sammler-Edition. Das Album aus dem Jahr 1985 erscheint am 27.01.2023 als "Definitive Edition" mit 180 Gramm-LP, zwei CDs und zwei DVDs. Ergänzt wird das Set durch ein Begleitbuch.

Neben dem remasterten New-Order-Album enthält die "Definitive Edition" auf der Bonus-CD alternative Fassungen wie z.B. die Langversion von "Elegia" und bislang unveröffentlichte Aufnahmen sowie auf den zwei DVDs Live-Aufnahmen von Konzerten aus den Jahren 1984 und 1985.

Zusätzlich erscheinen die drei New Order-Songs "Shellshock", "Sub-Culture" und "The Perfect Kiss" als neue Single-Vinyl-Editionen.

Tracklisting

LP

Side one

1. Love Vigilantes

1. 2 The Perfect Kiss

2. This Time of Night

3. Sunrise

Side two

1. Elegia

2. Sooner Than You Think

3. Sub-culture

4. Face Up

CD1: Original Album 2016 Remaster

1. Love Vigilantes

2. The Perfect Kiss

3. This Time Of Night

4. Sunrise

5. Elegia

6. Sooner Than You Think

7. Sub-Culture

8. Face Up



CD2: Bonus Audio

1. Love Vigilantes - TV Pitch Instrumental Edit

2. The Perfect Kiss - Writing Session Recording

3. Untitled no. 1 - Writing Session Recording

4. Sunrise - Instrumental Rough Mix

5. Elegia - Full Length Version

6. Sooner Than You Think – Album Session Unedited Version

7. Sub-Culture - Album Session Early Instrumental Version

8. Face Up - Writing Session Recording

9. Let's Go – Album Session Instrumental

10. Untitled no. 2 - Writing Session Recording

11. Sunrise - Writing Session Recording

12. Love Vigilantes - Writing Session Recording

13. Sooner Than You Think - Writing Session Recording

14. Skullcrusher – Demo



DVD1:

Live in Tokyo

The Koseinenkin Hall, Tokyo, Japan 1985

1. Confusion

2. Love Vigilantes

3. We All Stand

4. As It Is When It Was

5. Sub-culture

6. Face Up

7. Sunrise

8. This Time Of Night

9. Blue Monday

Live in Rotterdam

The Rotterdam Arena, Netherlands 1985

10. As It Is When It Was

11. Everything's Gone Green

12. Sub-Culture

13. Ceremony

14. Let's Go

15. This Time Of Night

16. The Village

17. The Perfect Kiss

18. Age Of Consent

19. Sunrise

20. Temptation

21. Face Up

Live in Manchester

Whistle Test, The Hacienda 1985

22. As It Is When It Was

23. Sunrise

24. Face Up - Restored version using available footage from The Hacienda Dec ‘85 and July ‘85.



DVD2:

Live in Leuven

The Manhattan Club, Leuven, Belgium 1985

1. Let's Go

2. The Perfect Kiss

3. Age Of Consent

4. State Of The Nation

5. As It Is When It Was

6. The Village

7. Sub-Culture

8. Atmosphere

9. Blue Monday

Bonus Tracks

10. Thieves Like Us

11. Temptation

12. Confusion - Restored version from damaged tape with mixing desk audio.

Live in Toronto

Filmed by Paul Boyd

The International Centre, Toronto, Canada 1985

13. Elegia

14. Sub-Culture

15. The Village

16. Sunrise

17. We All Stand

18. As It Is When It Was

19. Love Vigilantes

20. 586

21. Age Of Consent

22. Temptation

23. Ceremony

24. The Perfect Kiss

The Perfect Film

Rehearsal Room, Cheetham Hill, Manchester 1985

25. The Perfect Kiss

