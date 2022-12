News

"The Rolling Stones in Mono" erscheint als "Colored Vinyl" LP-Boxset

Universal Music veröffentlicht am 20.01.2023 "The Rolling Stones in Mono" als Boxset mit 16 LPs. Die Sammlung enthält die Rolling Stones-Alben aus den 1960er Jahren in neuen "Colored Vinyl-Editionen und wird durch die "Stray Cats"-Doppel-LP ergänzt, die alle Rolling Stones-Songs aus den 60ern enthält, die nicht auf den anderen 14 Schallplatten veröffentlicht wurden. Außerdem ist noch ein 48-seitiges Booklet dabei.

Die einzelnen Platten wurden von Bob Ludwig auf Basis von Direct Stream Digital (DSD) Transfers der Original-Aufnahmen gemastert und der Lacquer-Schnitt in den Abbey Road Studios vorgenommen.

Am 10.02.2023 erscheint außerdem das Rolling Stones Live-Album "GRRR Live!" auf Blu-ray Disc, CD und LP.

The Rolling Stones In Mono (Limited Color Edition) 16-LP Vinyl Box Set

1) The Rolling Stones (UK, 1964) – Cobalt Blue vinyl

2) 12 X 5 (1964) – Yellow vinyl

Anzeige

3) The Rolling Stones No. 2 (UK, 1965) – Steel Blue vinyl

4) The Rolling Stones Now! (1965) – Gold vinyl

5) Out of Our Heads (US, 1965) – Sky Blue vinyl

6) Out of Our Heads (UK, 1965) – Green vinyl

7) December’s Children (And Everybody’s) (1965) – Silver vinyl

8) Aftermath (UK, 1966) – Purple vinyl

Anzeige



9) Aftermath (US, 1966) – Grey vinyl

10) Between the Buttons (UK, 1967) – Azure Blue vinyl

11) Flowers (1967) – Pink vinyl

12) Their Satanic Majesties Request (1967) – White vinyl

Anzeige



13) Beggars Banquet (1968) – Maroon vinyl

14) Let It Bleed (1969) – Red vinyl

15) Stray Cats (2-LP collection of single A & B sides plus E.P. tracks) – White vinyl

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.