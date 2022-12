News

"Avatar - The Way of Water"-Soundtrack erscheint als Vinyl-Edition

Disney veröffentlicht über das eigenen Musik-Label "Hollywood Records" den Soundtrack zu James Camerons "Avatar: The Way of Water" als Vinyl-Edition. Die Schallplatte mit der Filmmusik von Simon Franglen aus dem zweiten "Avatar"-Film soll ab dem 27.01.2023 im Handel erhältlich sein. Neben dem Music Score ist auf der LP auch der Song "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" mit "The Weeknd" dabei.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

