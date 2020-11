News

Neues Kopfhörer Line-Up von Yamaha

Yamaha bietet drei neue In-Ear Kopfhörer sowie einen Over-Ear Kopfhörer an.

Der erste im Bunde ist der kabellose In-Ear Kopfhörer TW-E7A. Dieser besitzt aktives Noise Cancelling sowie "Listening Care" für schonendes Hören. Die Ambient Sound Funktion lässt den Hörer auch während des Musikhörens Außengeräusche wahrnehmen. Die Akkulaufzeit gibt Yamaha mit bis zu 20 Stunden an und Sprachassistenten werden auch unterstützt. Eine Freisprecheinrichtung ist ebenfalls an Bord. Der TW-E7A kostet 243 EUR bei Amazon.de.

Weiter geht es mit dem TW-E5A. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen kabellosen In-Ear Kopfhörer, der ebenfalls über die Ambient Sound Funktion und Listening Care verfügt. Allerdings muss dieser ohne aktiven Noise Cancelling auskommen. Dafür besitzt der TW-E5A eine Schnellladefunktion, die den In-Ear Hörer nach zwei Stunden Ladezeit bis zu 26 Stunden in Bereitschaft versetzt. Den TW-E5A gibt es bei Amazon.de für 174 EUR in verschiedenen Farben.

Der Wireless In-Ear Kopfhörer TW-E3A ist wie seine großen Geschwister wasserfest. Auch dieser Kopfhörer besitzt die Listening Care Funktion. Für alle drei In-Ear Kopfhörer stellt Yamaha die "Headphones Controller App" zur Verfügung. Auch auf die Nutzung eines Sprachassistenten oder einer Freisprecheinrichtung muss der Nutzer bei der günstigsten Variante nicht verzichten. Der TW-E3A ist bei Amazon.de für 126 EUR erhältlich.

Und zum Schluss gibt es noch voraussichtlich ab Dezember den Over-Ear Kopfhörer YH-E700A mit Advanced ANC, Listening Optimizer and Listening Care. Die Klangoptimierung von Yamaha misst mit einem In-Ear-Mikrofon alle 20 Sekunden die Abdichtung und den Luftaustritt, die von der jeweiligen Ohrform abhängen. Die Wiedergabe wird in Echtzeit optimiert. Die Akkulautzeit des Over-Ear Kopfhörers gibt Yamaha mit bis zu 35 Stunden an. Die Nutzung eines Sprachassistenten ist ebenso wie eine Freisprecheinrichtung möglich. Ein Verkaufspreis liegt uns noch nicht vor.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.