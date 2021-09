News

Neuer LG GP9-Speaker mit HiFi-DAC

Bildquelle: LG

LG stellt mit dem UltraGear Gaming-Speaker GP9 einen speziell für Gamer entwickelten Lautsprecher vor, der die LG UltraGear Gaming-Monitore perfekt ergänzen soll. Der HiRes-Audio-zertifizierte GP9 ist mit dem Quad DAC ES9038PRO von ESS mit einem 32-Bit D/A-Wandler ausgestattet, der häufig in hochwertigen HiFi-Komponenten zu finden ist.

LGs 3D Gaming Sound-Technologie arbeitet mit einem HRTF-Algorithmus (Head-related Transfer Function), um den Klang eines Spiels je nach Genre anzupassen. Der GP9 verfügt zudem über einen Game Genre Optimizer mit zwei Modi: Im FPS-Modus soll man selbst kleinste Details hören, der RTS-Modus hingegen steigert den Realismus mit erweitertem Raumklang. Ein Kopfhöreranschluss ist möglich, dann wird DTS Headphone:X unterstützt.

Eine Voice-Chat-Funktion ermöglicht die Kommunikation mit anderen Spielern ohne separate Headsets oder Mikrofone. Die eingebauten Mikrofone verwenden LGs Echounterdrückung. Mittels der Begleit-App lassen sich "professionell abgestimmte" EQ-Einstellungen herunterladen oder individuelle Sound-Einstellungen für bestimmte Spiele mit anderen Gamern teilen.

An der Oberseite befinden sich Bedienelemente für Mikrofonpegel, Lautstärke und Soundmodi. Eine anpassbare RGB-Beleuchtung mit 16,8 Mio. Farben darf nicht fehlen. Der GP9 kann per optischem Kabel oder USB-C an PCs und Spielekonsolen angeschlossen werden, auch eine kabellose Verbindung via Bluetooth ist möglich. Der LG UltraGear GP9 passt genau in den Standfuß eines LG Gaming-Monitors, kann aber natürlich auch mit anderen Bildschirmen kombiniert werden. In puncto Nachhaltigkeit wurde der LG GP9 von der SGS (Société Générale de Surveillance SA in der Schweiz) als "Eco Product" zertifiziert.

Der GP9 wird laut LG ab September in Südkorea, den USA und Deutschland sowie weiteren ausgewählten Märkten in Europa eingeführt, ist aber sogar bereits bei Amazon.de direkt lieferbar:

