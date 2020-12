News

Neue "Wonder Woman 1984" Dolby Cinema & IMAX-Videos online

Dolby und IMAX haben in den USA neue Videos zu "Wonder Woman 1984" veröffentlicht. Während Dolby einen langen Trailer anbietet, gibt es von IMAX ein kurzes Featurette, welches vor allem den Einsatz der IMAX-Kameras demonstrieren soll aber auch einzelne neue Filmsequenzen zeigt:

In den USA startet "Wonder Woman 1984" am 25.12.2020 im Kino und zeitgleich bei HBO Max. Ein neuer Starttermin für Deutschland ist noch nicht bekannt.

