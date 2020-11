News

"Wonder Woman 1984" startet im Kino und online bei HBO Max

Warner hat versehentlich einen Teaser-Trailer für "Wonder Woman 1984" geleakt, der neben einem US-Kinostart am 25.12.2020 den Film auch zeitgleich für Abonnenten von "HBO Max" ohne Extra-Kosten ankündigt. Das YouTube-Video wurde kurz darauf auf "Privat" gestellt und ist momentan nicht öffentlich zugänglich. Inzwischen ist auf anderen YouTube-Kanälen eine Kopie des Clips aufgetaucht. Neben Regisseurin Patty Jenkins wurden die Streaming-Pläne aber auch von Warner gegenüber "Variety" inzwischen bestätigt.

Demnach soll "Wonder Woman 1984" für HBO Max-Abonnenten für einen Monat ohne Aufpreis frei zugänglich sein während der Film in Regionen, in denen HBO Max nicht verfügbar ist, am 16.12.2020 ins Kino kommen soll.

In Deutschland war der Kinostart von "Wonder Woman 1984" zuletzt für den 23.12.2020 geplant. Ob zu diesem Zeitpunkt die Kinos in Deutschland wieder geöffnet sein werden, ist derzeit aber noch offen.

